У Сумській області кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 24 осіб

У Сумській області станом на 12 лютого кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 24 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко. За його інформацією, у 12 померлих були вірусологічно підтверджені випадки пандемічного грипу штаму А (H1N1).

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