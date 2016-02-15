В Черкаській області рівень захворюваність на грип та ГРВІ знижується

Як повідомили УНІАН Державній санітарно-епідеміологічній службі Черкаської області, з 4 по 11 лютого на грип та ГРВІ в області захворіло 10,5 тис. осіб, з них – 4,6 тис. діти. Порівняно з минулим тижнем зменшився темп приросту захворюваності на грип та застуду серед дорослих і становить 36% та серед дітей до 17 років – 13%.

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Загалом у Черкаській області рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 9,5 %. Перевищення епідпорогу спостерігається у 7 з 20 районів області: Катеринопільському на 53%, Чорнобаївському – на 33%, Маньківському – на 25%, Кам’янському – на 20%, Корсунь-Шевченківському – на 16%, Золотніському – на 8% та Шполянському – 4%.

З початку епідсезону станом на 12 лютого на Черкащині захворіли 123 тис. осіб, що складає 9,8% від загальної кількості населення. З числа захворілих – 70 тис. діти віком до 17 років (57%).