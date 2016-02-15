На Сумщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 31,55%

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його інформацією, з 5 по 12 лютого на грип та ГРВІ в області захворіли 7 тисяч 901 особа, з них – 3 тис. 981 дитина або 50,4%. Порівняно з минулим тижнем, коли захворіли 11 тис. 516 осіб, кількість захворілих зменшилася на 3 тис. 615 осіб. Безпосередньо на грип за останній тиждень захворіли 274 особи при 437 – у попередній тиждень.

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«Загалом у Сумській області показник захворюваності становить 70,47 випадків на 10 тис. населення про пороговому показнику 102,95. На сьогодні рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 31,55%», - розповів посадовець.

В цілому на Сумщині перевищення епідпорогу поки що спостерігається у 6 з 18 районів області та в 1 (Конотоп) із 7 міст обласного підпорядкування.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області максимальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищував епідпоріг у 2,3 раза.