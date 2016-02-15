У Чернівцях малят із дитсадка госпіталізували з гострим отруєнням

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, впродовж 11-13 лютого до міської дитячої поліклініки за медичною допомогою звернулися батьки 8 дітей із скаргами на підвищення у дітей температури тіла, нудоту, блювоту та діарею. Всі захворілі діти відвідують ясельну групу №14 дитячого навчального закладу №10 «Попелюшка».

6 дітей (2012-2014 років народження) госпіталізовано до інфекційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці. Двоє дітей отримують лікування амбулаторно в Чернівецькій міській дитячій поліклініці.

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Попередній діагноз: харчова токсикоінфекція – в однієї дитини, гострий гастроентероколіт – у семи. Форма перебігу хвороби легкої та середньої важкості.

Роботу ясельної групи №14 дитячого дошкільного закладу №10 «Попелюшка» тимчасово призупинено.

11 лютого після отримання першого екстреного повідомлення у дитсадку було розпочато проведення протиепідемічних, профілактичних та санітарно – гігієнічних заходів. Після отримання другого екстреного повідомлення в ДНЗ №10 негайно було розпочато епідеміологічне обстеження, в ході якого відібрано добові проби харчових продуктів, зразки сировини, овочів та питної води на бактеріологічне, фізико-хімічне, вірусологічне дослідження. Всіх працівників харчоблоку, персоналу ясельної групи та 11 дітей групи охоплено бактеріологічним обстеженням на носійство патогенної мікрофлори кишкової групи. Визначено коло контактних осіб та проводиться їх бактеріологічне обстеження. В закладі, в тому числі харчоблоці, проведено заключну дезінфекцію.

«Чекаємо на висновки СЕС та результати санепідемрозслідування. Поділяємо тривогу батьків. Дав доручення взяти лікування дітей під особливий контроль, батькам нададуть необхідну матеріальну допомогу. Просимо батьківську громадськість активніше долучатися до контролю за роботою дошкільних установ» , – цитує прес-служба міського голову Чернівців Олексія Каспрука.