Завтра вдень у Києві очікується 8-10° тепла

У вівторок, 16 лютого, у Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер очікується південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає про виникнення небезпеки, пов'язаної з природними явищами, і рекомендує в разі посилення вітру по можливості не виходити на вулицю.