У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу майже на 30%

У Києві за минулий тиждень (8-14 лютого) зареєстровано близько 22,5 тис. хворих на грип та ГРВІ, що на 29,5% нижче епідемічного порогу (епідпоріг становить 32 тис.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Державної СЕС в столиці.

Як повідомляють у Департаменті охорони здоров'я КМДА, за минулу добу, 14 лютого, у столиці зареєстровано 448 хворих на грип і ГРВІ.

Станом на 15 лютого в установах охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні перебуває 493 пацієнти, хворих на ГРВІ, і 253 хворих на грип, з яких у 130 пацієнтів виявлена пневмонія як ускладнення грипу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 15 лютого в Україні з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року) від грипу померли 286 осіб, у тому числі четверо дітей у віці до 17 років і дві вагітні жінки.

У Києві зафіксовано 32 смерті від грипу.