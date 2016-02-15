На Полтавщині "швидка" задавила водія легковика

У Полтавській області поблизу селища Диканька автомобіль швидкої допомоги на смерть задавив водія легковика, якій потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і роздивлявся на дорозі пошкодження свого автомобіля.

Як повідомили УНІАН у Відділ комунікації ГУНП в Полтавській області, аварія сталася сьогодні близько 7.00 на 157 км автодороги Полтава-Суми.

За попередньою інформацією, 27-річний водій мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Джиллі» під керуванням 39-річного мешканця села Супрунівка Полтавського району.

«Після зупинки, учасники ДТП вийшли з транспортних засобів. У цей час з боку Полтави рухалася карета «швидкої медичної допомоги», за кермом якої перебував 39-річний мешканець Полтави. Він смертельно травмував водія авто «Джиллі» та травмував 30-річного мешканця села Супрунівка, пасажира «Джиллі». Крім цього, 29-річний водій автомобіля «Део-Ланос» скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес-Спринтер», який після ДТП знаходився на проїжджій частині», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП одна людина загинула та одна травмована. Останній доставлений до Диканської ЦРЛ.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.