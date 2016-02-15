На Кіровоградщині від пандемічного грипу померло вже 7 осіб

У Кіровоградській області станом на 15 лютого лабораторно підтверджено 7 летальних випадків від пандемічного грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держсанепідслужби в Кіровоградській області, за минулий тиждень лабораторно підтверджено 2 летальних випадків від грипу – у Кіровограді та Кіровоградському районі. Всього з початку епідсезону в області лабораторно підтверджено 7 летальних випадків: 4 у місті Кіровоград, по одному – в Компаніївському, Маловисківському, Кіровоградському районах.

За результатами досліджень вірусологічної лабораторії Держсанепідслужби серед 25 обстежених хворих у 8 виявлені антигени вірусу грипу типу А(H1N1), у 1 хворого – вірус грипу В, у 13 хворих – інші сезонні респіраторні віруси: парагрипу, РС-вірусу та аденовірусу.

За даними Держсанепідслужби, загальна захворюваність на ГРВІ та грип в цілому по області за тиждень знизилась на 22%, у т.ч. серед дітей – на 10%. Обласний тижневий показник становив 59,44 випадки на 10 тис. населення, що нижче епідпорогу на 1,8% (епідпоріг для 6-го тижня – 60,53). Всього за тиждень захворіло 5788 мешканців області, з них 2818 дорослих та 2970 дітей. До лікарень області госпіталізовано 600 хворих, що на 16% менше ніж за попередній тиждень, з них 66% діти – 397.

Водночас епідемічна ситуація залишається складною на 10 адміністративних територіях області, де відмічено перевищення епідпорогів більше ніж на 50%: Кіровоградський, Ульяновський, Новоукраїнський, Онуфріївський, Долинський, Петрівський, Добровеличківський, Новомиргородський, Знам’янський, Олександрівський райони. Ще в 6 районах захворюваність населення перевищує рівень епідпорогів від 4 до 38%.