У Сумах рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 29% нижче епідпорогу

У Сумах станом на 15 лютого рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 29% нижче епідемічного порогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це сьогодні під час апаратної наради повідомила в. о. начальника управління охорони здоров'я міськради Олена Чумаченко.

«На минулому тижні зареєстровано 2 тис. 124 випадки захворюваності на грип та ГРВІ, що на 43,7% нижче, ніж за попередній тиждень. 43,4% серед захворілих – діти до 18 років. Протягом минулого тижня в лікувально-профілактичні заклади були госпіталізовані 167 осіб, серед них 101 дитина. На сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 210 хворих на грип та ГРВІ, серед них 48% – діти», – розповіла Чумаченко.

У свою чергу начальник міського управління Держсанепідемслужби, головний санітарний лікар обласного центру Олександр Черняк наголосив, що «ситуація з грипом у місті стабілізована".

"На боротьбу з хворобою позитивно вплинула своєчасність карантину, який оперативно ввела міська влада», – зазначив він.