На Волині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 34%

У Волинській області епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено на 34%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держсанепідслужби у Волинській області, захворюваність на грип та ГРВІ серед населення області залишається на високому рівні, проте протягом останнього тижня кількість хворих дещо зменшилась - захворіло 9940 осіб проти 14667 попереднього тижня.

Зазначається, що протягом останнього тижня госпіталізовано 400 хворих (проти 475 за попередній тиждень), з них 240 (60%) – діти до 17 років. Проте, кількість випадків тяжких гострих респіраторних інфекцій зросла на 45% (136 випадки проти 94).

«Епідемічні пороги перевищено в 10 районах області, а саме: в Луцькому районі - на 52,6%, Ратнівському - на 8,9%, Ківерцівському- на 19,5%, Любешівському – на 95,1%, Ковельському на 20,6%, Рожищенському на 13,8%», - йдеться у повідомленні.

За даними санепідслужби, найвища захворюваність реєструється в Любомльському районі, де перевищено епідпоріг в 2,3 рази, Горохівському районі - 4 рази, у Шацькому районі - 1,7 рази, у Камінь-Каширському - 1,3 рази.

На адміністративних територіях, де зареєстровано перевищення епідемічних порогів, запроваджено додаткові протиепідемічні заходи, в тому числі органами місцевих адміністрацій застосовано обмежувальні заходи.

З початку епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ в області було тимчасово призупинене навчання в загальноосвітніх школах, в дошкільних та позашкільних навчальних закладах (всього 641заклад). На сьогодні поновлено навчання в 639 закладах, продовжується призупинення лише в 2 закладах (Любомльському районі – 1, Ратнівському районі – 1).

За оперативними даними, з початку епідемічного сезону (28.09.2015 – 15.02.2016 року) в області зареєстровано більше 116 тис. хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 11 % всього населення області та 30 % дитячого.

Всього з підозрою на грип у Волинській області померло 10 осіб. У 9 випадках діагноз «пандемічний грип» підтверджено вірусологічно.

«Проведений аналіз летальних випадків показав, що за медичною допомогою своєчасно звернулася 44% померлих, 55% належали до груп ризику по супутніх захворюваннях, всі померлі не мали щеплень проти грипу», - додали у прес-службі.