Чернігівщина: від ускладнень грипу померли вже 13 людей

Як повідомили в управлінні Держсанепідслужби в Чернігівській області, дві смерті сталося в Ніжині, по одному летального випадку зафіксовано в Ніжинському, Щорському та Чернігівському районах, найбільше - вісім осіб - від ускладнень грипу померли в Чернігові.

Майже у всіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою, хворі належали до груп медичного ризику та не були вакциновані.

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Всього в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ на сьогоднішній день нижчи\е епідпорогу.

В цілому в області за минулу добу захворіли на грип та ГРВІ 1527 осіб, з них 739 дітей (48,4%), госпіталізовано 82 хворих, в тому числі 47 дітей. Зареєстровано 108 випадків захворювання на грип у 8 районах та 3 містах. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ за добу не перевищує епідемічний поріг (рівень нижче епідпорогу на 64,8%).

У Чернігові, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ захворіло 478 осіб, з них дітей - 210 (43,9%), захворюваність нижче епідпорогу на 56%.