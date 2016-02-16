У Чернівцях зростає кількість дітей, які отруїлися їжею у дитсадку

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області, заступник головного державного санітарного лікаря Чернівецької області В’ячеслав Чернявський, 16 лютого до інфекційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували ще одну дитину з дитячого садка №10, в якої виявили отруєння.

Дитина відвідує середню групу дитсадка. Медики встановили діагноз у неї – гострий гастроентероколіт.

«Мати дитини з цієї середньої групи не пов’язує отруєння з відвідуванням дитсадка. Це, можливо, просто окремий випадок. А, може, і пов'язаний. Дитина відвідувала дошкільну установу усі ці дні. Симптоми – приблизно такі ж, як і в інших дітей. Температура, блювота, пронос… Ми зараз відпрацьовуємо різні варіанти. Сьогодні, 16 лютого, будуть результати обстежень», - повідомив Чернявський.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого у Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 8 дітей у дитячому навчальному закладі №10 «Попелюшка». Упродовж 11-13 лютого до міської дитячої поліклініки за медичною допомогою звернулися батьки 8 дітей із скаргами на підвищення у дітей температури тіла, нудоту, блювоту і діарею. 6 дітей (2012-2014 років народження) госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні м. Чернівці. Двоє дітей отримують лікування амбулаторно у Чернівецькій міській дитячій поліклініці. Всі 8 захворілих дітей відвідують ясельну групу №14 дитсадка №10.

Дитячий садок зараз працює у звичному режимі, його посилено дезінфікують і кварцують.