У Житомирській області кількість смертельних випадків від грипу зросла до 11.

Як повідомила УНІАН керівник департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Ольга Григор'єва, станом на 16 лютого в регіоні від свинячого грипу (А/H1N1) померли 3 людини, зокрема, в Бердичеві, в Житомирі та в одному з райцентрів.

Крім того, в області з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу іншого типу померли 8 осіб. Майже у всіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою.

За даними Житомирської облдержадміністрації, тільки за останню добу в області на ГРВІ та грип захворіла 1391 особа, з них – 858 дітей, 533 дорослих, в їх числі 9 вагітних жінок. Зареєстровано 1 смерть від пневмонії, збудник якої ще не уточнено. Показник захворюваності становить 63,1 на 10 тисяч населення, що на 34,8% нижче епідемічного порогу. По місту Житомир захворіли 229 осіб, з них дітей - 153, спостерігається зниження захворюваності.

Читайте такожТернопільський центр Держсанепідслужби отримає 110 тис для діагностики грипу Як повідомляв УНІАН, станом на 1 лютого у Житомирській області з початку цього року від свинячого грипу померли 2 людини і стільки ж – від ускладнень грипу.