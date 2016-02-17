У Києві з початку епідсезону від ускладнень від грипу померли 55 осіб

З початку епідеміологічного сезону від ускладнень від грипу померли 55 осіб.

Про це повідомляє Головне управління санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

«З початку епідсезону станом на 15.02.2016 від ускладнень (пневмонії) від грипу померли 55 осіб, у т. ч. за 2 дні поточного тижня - 4. Всі померлі - дорослі», - наголошується в повідомленні.

Також, за даними СЕС, у Києві з 7 по 13 лютого зареєстровано 22 532 тис. хворих, що на 20,8% менше, ніж у період з 31 січня по 6 лютого.

Зниження захворюваності спостерігається серед усіх вікових категорій населення, серед дорослих (-28,9%), серед дітей (-11,2%). Школярі становлять 17,3% всіх хворих.

У віковій структурі захворюваності дітей переважають діти у віці 1-4 років, рівень їх захворюваності становить 41,03% серед всіх дітей.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба МОЗ повідомила, що в Україні з початку епідемічного сезону (28.09.2015 - 15.02.2016) померли 289 хворих на грип, з яких 4 дітей до 17 років та 2 вагітні жінки.

Зокрема, за даними міністерства, у Києві внаслідок ускладнень від грипу померло 33 людини.