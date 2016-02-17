У Чернігівській області кількість смертей від ускладнень грипу зросла до 14

У Чернігівській області через ускладнення від грипу померли вже 14 осіб.

Як повідомили в управлінні Держсанепідслужби в Чернігівській області, за минулу добу зафіксовано дев'ятий летальний випадок від ускладнень грипу в Чернігові, де на сьогодні в області найбільше людей померли від ускладнень грипу.

Крім того, раніше дві смерті сталося в Ніжині, по одному летального випадку зафіксовано в Ніжинському, Щорському та Чернігівському районах. Майже у всіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою. Хворі належали до груп медичного ризику та не були вакциновані.

У цілому в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ сьогодні нижче епідпорогу.

Читайте такожВ Україні від грипу померли 292 особи, у тому числі четверо дітейЗа минулу добу в Чернігівській області захворіли на грип та ГРВІ 1349 осіб, з них 673 дітей (49,9%), госпіталізовано 56 хворих, у тому числі 31 дитина. Зареєстровано 105 випадків захворювання на грип у 7 районах та 3 містах. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ за добу нижче епідемічного порогу на 50%.

По м. Чернігову захворіло 346 осіб, з них дітей - 142 (4%), захворюваність нижча епідпорогу на 48,9%.

Читайте такожУ МОЗ запрацювала "гаряча" телефонна лінія з грипу та ГРВІРезультати вірусологічного моніторингу засвідчують, що епідемічний процес в області викликаний циркуляцією пандемічного вірусу грипу типу А(H1N1).