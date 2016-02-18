На Житомирщині кількість смертельних випадків від ускладнень грипу зросла до 12

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації, станом на 17 лютого в регіоні від грипу померло 3 особи, з яких 1 – у Бердичеві , одна у Житомирі і ще одна - в одному з райцентрів.

Читайте такожУ Києві з початку епідсезону від ускладнень від грипу померли 55 осіб

Також на Житомирщині за період епідемії від ускладнень грипу станом на сьогодні померло 9 осіб. Майже в усіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою.

За даними управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації за останню добу за період з 16 на 17 лютого в області на ГРВІ та грип захворіло 1396 осіб, із них 775 дітей, дорослих – 621 дорослих та 2 вагітні жінки. Зареєстрована 1 смерть від пневмонії, збудник якої уточнюється шляхом проведення лабораторних досліджень. Показник захворюваності становить 63,1 на 10 тисяч населення, що на 34,8% нижче епідемічного порогу.

На шостому тижні спостереження захворюваність на грип та ГРВІ з 8 по 14 лютого в цілому по області знизилась на 26,2%, хоча перевищення епідпорогу зафіксовано у 5 районах області: Андрушівському, Любарському, Новоград-Волинському, Попільнянському та Червоноармійському.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 лютого у Житомирській області з початку цього року від грипу померло 2 осіб і стільки ж – від ускладнень грипу. Станом на 16 лютого у Житомирській області через ускладнення грипу померло 11 осіб.