Причиною гострої кишкової інфекції у вихованців дитсадка у Чернівцях став ротавірус

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, за результатами вірусологічного дослідження дітей та персоналу у ДНЗ №10, у однієї виховательки та у 5 вихованців виявили позитивний результат ротавірусної інфекції. Водночас у 6 контактних дітей та 4 працівників харчоблоку результати негативні.

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За словами головного державного санітарного лікаря Чернівців Наталії Клімчук, вихователя дитсадка відсторонено від роботи для проведення лікування та отримання негативного контрольного вірусологічного результату.

Працівники відділу дезінфектології Державної установи «Чернівецький лабораторний центр Держсанепідслужби України» провели заключну дезінфекцію в групах та на харчоблоці дошкільного навчального закладу №10.

Станом на 17 лютого із стаціонару виписано 4 дитини із заключним діагнозом: 1 - дитина гострий гастроентероколіт вірусно-бактеріальної етіології (ротавірус та цитробактер), 3 дитини - гострий гастроентероколіт ротавірусної етіології. В стаціонарному відділенні обласної клінічної лікарні залишились отримувати лікування 2 дітей, амбулаторно лікуються в міській дитячій поліклініці 3 дітей.

Проведення комплексу протиепідемічних та профілактичних заходів триває. Організовано медичне спостереження за вихованцями та персоналом дитсадка.

Дитячий садок, в тому числі ясельна група, де було виявлено спалах інфекції, працюють у звичному режимі.

У всіх дитсадках та школах міста посилено контроль за роботою харчоблоків та їдалень, дотриманням санітарних вимог.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях упродовж 11-13 лютого до міської дитячої поліклініки за медичною допомогою звернулися батьки 8 дітей із скаргами на підвищення у дітей температури тіла, нудоту, блювоту і діарею. 6 дітей (2012-2014 років народження) було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні м. Чернівці. Двоє дітей отримують лікування амбулаторно у Чернівецькій міській дитячій поліклініці. Всі 8 захворілих дітей відвідують ясельну групу №14 дитсадка №10.

15 лютого у Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 8 дітей у дитячому навчальному закладі №10 «Попелюшка».

16 лютого до інфекційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували ще одну дитину з дитячого садка №10, в якої виявили гостру кишкову інфекцію.