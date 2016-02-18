6,5 млн наборів виживання жителям Донбасу видав Штаб Ахметова

6,5 мільйонів продуктових наборів видав Штаб Ріната Ахметова мирним жителям Донбасу. За час військового конфлікту гуманітарна допомога видавалася в 470 містах і селах Донецької і Луганської областей. Про це сьогодні в ході прес-брифінгу розповіла координатор Гуманітарного штабу Римма Філь, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«На сьогодні Штаб Ріната Ахметова видав 6,5 мільйонів продуктових наборів. Наборів, які ми називаємо «наборами виживання». Ці продукти допомагають вижити людям, яких торкнулася війна. 80% одержувачів допомоги – пенсіонери. Люди глибоко похилого віку. Багато з них вже пережили одну війну, і тепер у свої похилі роки стали вже стариками війни. Найстаршому нашому одержувачу Сахибу Мурсал-Огли Самедову 111 років. Він проживає в Тельманівському районі. На долю цієї людини випало багато різних поневірянь, і тепер у такому похилому віці, під час війни, він отримує продукти, які допомагають йому вижити», ‒ розповіла Римма Філь.

За 1,5 року роботи Гуманітарного штабу вдалося збудувати найефективнішу і масштабну систему доставки допомоги мирному населенню Донбасу. Для формування продуктових наборів у логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі завезено 82,5 тисяч тонн продуктів. Для доставки таких обсягів допомоги знадобилося 4130 фур. Щомісяця Штаб закуповує близько 4 тисяч тонн продуктів, будучи одним з найбільших покупців на українському ринку. Вся продукція купується винятково в українських виробників.

Читайте такожШтаб Ахметова підтримує ініціативу ЮНІСЕФ по грудному вигодовуванню в зоні військових дій«За цією цифрою в 6,5 мільйонів – мільйони врятованих життів. І це не перебільшення. Без цих наборів виживання, найпростіших і необхідних продуктів, людям було б складно прожити. Наша допомога приходить туди, де вона необхідна. Особливо в «сірій зоні», де люди кинуті напризволяще. Головний принцип роботи Штабу Ріната Ахметова – ми надаємо допомогу на обох територіях. Для нас однаково важливі і потрібні люди, які живуть на українській території, переселенці, і ті, хто залишився на непідконтрольній території України. Біда торкнулася всіх людей Донбасу. І наше завдання - допомагати тим, хто опинився в цій біді», ‒ підкреслила Римма Філь.

До кінця лютого Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує відправити на Донбас ще 3 автоколони з продуктами для формування 50 тисяч наборів виживання. Мобільні бригади відвідають ще близько 15 населених пунктів в «сірій зоні» і віддалених селах по Донецькій області.