За добу в Києві зареєстровано майже 3,5 тис хворих на грип

Протягом минулої доби, 17 лютого, у столиці зареєстровано 3 499 хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, кількість госпіталізованих за добу 17 лютого 2016 року до стаціонарів м. Києва дещо зменшилася, на лікування потрапило 64 пацієнти, з них – 50 хворих на ГРВІ (32 дитини та 18 дорослих), 14 хворих на грип (усі дорослі).

Станом на 18 лютого у закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 648 пацієнтів, хворих на ГРВІ та грип, з них – 457 хворих на ГРВІ та 191 хворий на грип. З усіх хворих на грип у 100 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу. Окрім того, 164 хворих отримують лікування в умовах відділень та 27 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях.

У закладах охорони здоров’я наразі у наявності 336 вільних ліжок, із них: 103 – для дітей, 233 – для дорослих, вільних апаратів ШВЛ (неінвазивних) для лікування ГРВІ та грипу: для дорослих – 18, для дітей – 2.

Як нагадали у прес-службі, за добу 8 лютого захворіло 5 208 осіб, за 9 лютого – 4 278, за 10 лютого – 3 951, за 11 лютого – 3 743, за 12 лютого – 3 559, за 13 лютого – 1 239, за 14 лютого – 448, 15 лютого – 4 942, 16 лютого – 3 972.