На Тернопільщині внаслідок пандемічного грипу померло вже 5 осіб

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби у Тернопільській області, цього тижня було підтверджено наявність вірусу грипу А(Н1N1) у ще двох померлих.

Працівники санепідслужби характеризують епідситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ в області як нестійку.

При цьому показник захворюваності перевищує епідпоріг лише у Тернопільському районі.

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За даними служби, Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України діагностував пандемічний грип А(Н1N1) у 54 жителів області, з них 5 осіб з діагнозом позалікарняна двостороння пневмонія померли.

Як повідомляв УНІАН, першу смерть від пандемічного грипу в Тернопільській області було зареєстровано 19 січня.