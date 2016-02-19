За добу в Києві зареєстровано понад 3 тисячі хворих на грип і ГРВІ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що кількість госпіталізованих за добу 18 лютого до стаціонарів міста – на рівні попередньої доби. Так, на лікування взяли 64 пацієнтів, з них – 52 хворих на ГРВІ (31 дитина та 21 дорослий), 12 хворих на грип (1 дитина та 11 дорослих).

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Станом на 19 лютого в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 642 пацієнти, хворих на ГРВІ та грип, з них – 458 хворих на ГРВІ та 184 хворих на грип. Зі 184 хворих на грип у 100 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу. Окрім того, 158 хворих отримують лікування в умовах відділень та 26 хворих – перебувають у реанімаційних відділеннях.

На даний час у закладах охорони здоров’я столиці є 339 вільних ліжок.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17 лютого, в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 313 осіб, у тому числі п’ятеро дітей віком до 17 років.