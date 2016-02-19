У Черкаській області кількість померлих від пандемічного грипу збільшилася до 9

У Черкаській області на 18 лютого кількість людей, померлих з початку епідемічного сезону від пандемічного грипу A(H1N1), збільшилася до 9.

Як повідомили УНІАН у державній санітарно-епідеміологічній службі області, за минулий тиждень зареєстровано 2 вірусологічно підтверджених летальних випадки від ускладнень грипу в Черкасах і в Городищенському районі.

У секційному матеріалі виявлено фрагмент РНК вірусу грипу А(H1N1-пандемічний).

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 лютого з початку епідсезону через ускладнення від пандемічного грипу в області померло 7 осіб старших вікових груп: у Черкасах - 3, у Смілі - 2, по одному в Умані та Чорнобаївському районі.