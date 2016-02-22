У Черкаській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 29%

В Черкаській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ станом на 18 лютого нижче епідемічного порогу на 28,6%.

Як повідомили УНІАН у державній санітарно-епідеміологічній службі Черкаської області, з 11 по 18 лютого на грип та ГРВІ в області захворіло 8,2 тис. осіб, з них – 4,4 тис. діти. Порівняно з минулим тижнем зменшився темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих і становить 51% та серед дітей до 17 років – 17%.

Читайте такожУ Черкаській області кількість померлих від пандемічного грипу збільшилася до 9З початку епідсезону станом на 18 лютого в Черкаській області захворіли 131 тис. осіб, що становить 11% від загальної кількості населення. З числа захворілих – 70 тис. діти у віці до 17 років (57%).