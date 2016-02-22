Медичні заклади Дніпропетровщини прийняли понад 6,8 тис поранених військовослужбовців

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, з цієї кількості бійців прооперовано майже 2,8 тис. Для транспортування поранених із зони АТО було задіяно 213 бригад швидкої та екстреної медичної допомоги.

Комісія медико-соціальної експертизи оглянула 824 учасників АТО, визнала інвалідами 312 осіб, решті встановлені відсотки втрати непрацездатності.

143 поранених проходили реабілітацію після лікування в Дніпропетровську в Польщі та Литві.

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Перші 70 пацієнтів отримали медичну допомогу за рахунок обласного бюджету у центрі реабілітації учасників АТО на базі Дніпропетровського обласного госпіталю ветеранів війни. Встановлене тут медичне обладнання для фізичної реабілітації вартістю 3 млн грн дозволяє постраждалим найкращим чином відновити життєво важливі рухові вміння та навички, забезпечити нормальне функціонування систем організму, активізувати розумові здібності, оптимізувати стан здоров'я і працездатності.

В обласній лікарні “Солоний Лиман” бійцям надаються всі види фізіотерапевтичної допомоги, масаж, грязелікування і кліматотерапія.

Психологічна та психотерапевтична підтримка учасників АТО та членів їх сімей на Дніпропетровщині здійснюється у тісній співпраці медиків з громадськими організаціями та волонтерами.