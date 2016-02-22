У Чернігівській області захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 56%

У Чернігівській області минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ була нижчою за епідемічний поріг на 56%.

Як повідомили УНІАН в управлінні Держсанепідслужби в області, за минулий тиждень в області захворіло на грип та ГРВІ 6647 осіб, з них 3190 дітей (48%), госпіталізовано 347 хворих, в тому числі 198 дітей. Зареєстровано 396 випадків захворювання на грип у 12-ти районах та 3-х містах.

У Чернігові, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ, захворіли 2050 осіб, з них дітей - 826 (40,3%), захворюваність не перевищує рівень епідпорогу (-45,5%).

Всього з початку епідемічного сезону (з 1 жовтня 2015 року) на грип і ГРВІ в регіоні захворіло 119 263 особи (у тому числі 64 877 дітей), з них 4266 осіб (у тому числі 2751 дитина) були госпіталізовані. З початку епідемії від грипу та ГРВІ померли 14 осіб (м. Чернігів – 9 осіб, м. Ніжин – 2, Ніжинський, Чернігівський та Щорський райони – по 1 людині).

Як повідомляв УНІАН, останній - 14-й випадок смерті від ускладнень пандемічного грипу типу А(H1N1) мав місце 16 лютого.