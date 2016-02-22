У Кіровоградській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг у 12 з 21 району

В Кіровоградській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ не перевищує епідемічний поріг в 12 районах з 21.

Як повідомили УНІАН у державній санітарно-епідеміологічній службі Кіровоградської області, на 4 адміністративних територіях області спостерігається перевищення епідпорогу більш, як на 50%: Бобринецький, Долинський, Кіровоградський та Компаніївський райони. Ще у 8 районах захворюваність серед населення перевищує рівень епідпорогу від 19 до 38%.

Згідно з повідомленням, в цілому в Кіровоградській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідемічного порогу на 20,4%.

З 11 до 19 лютого грип та ГРВІ в області захворіло 5,3 тисячі осіб, у тому числі 3 тисячі дітей. В лікарні області госпіталізовано 598 хворих, що на рівні попереднього тижня (600 осіб), з них 396 - діти (66%).

За результатами досліджень вірусологічної лабораторії держсанепідслужби у 12 з 21 обстеженого пацієнта за минулий тиждень були виявлені антигени збудників ГРВІ, в т. ч. у 4 - антигени вірусу грипу типу А(H1N1), у решти – сезонні респіраторні віруси: парагрипу та РС-вірусу.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровоградській області з початку епідсезону лабораторно підтверджено 7 летальних випадків від ускладнень пандемічного грипу типу А(H1N1).