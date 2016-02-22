У Сумах рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 34%

У Сумах станом на 22 лютого рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 34% нижче епідемічного порогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це сьогодні в ході апаратної наради доповів відділ охорони здоров'я міськради.

«За даними щотижневого моніторингу за останній тиждень в місті зареєстровано 2016 випадків захворювань на ГРВІ, що на 108 випадків менше, ніж за попередній тиждень. Серед хворих на 56,3% (1135 осіб) - це діти до 18 років. Показник захворюваності становить 74,5 на 10 тисяч населення, що на 34% нижче порогового рівня», - йдеться в повідомленні.

Госпіталізовано за тиждень 122 жителі міста, з них 92 - діти. В стаціонарних відділеннях зараз знаходяться на лікуванні 150 хворих, з них у важкому стані - 4.