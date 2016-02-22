У Києві від грипу померло 58 осіб

У столиці станом на 22 лютого від грипу померли 58 осіб.

Про це повідомляє Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

«З початку епідсезону станом на 22.02.2016 від ускладнень (пневмонії) від грипу померло 58 осіб, у т. ч. 7-й тиждень - 7 осіб, за 1 день поточного тижня - 1. Всі померлі дорослі», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними СЕС, у Києві за тиждень зареєстровано 20 тис. 142 хворих, що на 10,6% нижче, ніж на попередньому тижні. Зниження захворюваності відзначається серед дорослих (-25,6%) та серед дітей 1-4 років (-7,0%). Незначне підвищення захворюваності відбулося серед дитячого населення Києва, крім дітей 1-4 років. Школярі становлять 22,3% всіх хворих.

Читайте такожЗа добу в Києві зареєстровано більш як 3 тисячі хворих на грип і ГРВІЗа один день поточного тижня захворіло 464 особи, що на 3,6% вище аналогічного періоду попереднього тижня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, за даними МОЗ, станом на 22 лютого померли 326 осіб.