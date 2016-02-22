У Чернівцях захворюваність на грип та ГРВІ нижча епідпорогу на 32,7%

У Чернівцях минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ була нижчою за епідемічний поріг на 32,7%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, з 12 по 18 лютого захворюваність знизилася на 8% порівняно з попереднім тижнем.

У місті зареєстровано 2124 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, з яких 1274 – серед дітей до 18 років (62,6%). Серед захворілих зареєстровано 29 хворих з тяжкими гострими респіраторними інфекціями (пневмонії) і 8 хворих на грип. Госпіталізовано 65 хворих, з них дітей віком до 18 років – 30, що становить 46,2% госпіталізованих.

При проведенні вірусологічних лабораторних досліджень продовжує проявлятися циркуляція вірусу парагрипу, аденовірусу і вірусу грипу А(Н1N1).

З початку епідсезону по місту зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень грипу (вірусних пневмоній), які лабораторно підтверджені. В результатах тестування підтверджено вірус грипу А(H1N1) pdm09.

У міськраді повідомляють, що у Чернівцях спостерігається поступова стабілізація епідемічної ситуації по захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними захворюваннями.