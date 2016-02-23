На Житомирщині знижуються показники захворюваності на грип і ГРВІ

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, «показник захворюваності становив 51,7 на 10 тис. населення, що на 45,8% нижче епідемічного порогу».

Водночас з 15 по 21 лютого на грип та ГРВІ в області захворіло 6466 осіб, із них 3763 дітей (58%) та 25 вагітних жінок. За останній тиждень госпіталізовано 469 осіб, із них 313 дітей.

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Рівень захворюваності в цілому по області знизився, водночас перевищення епідпорогу зафіксовано у 2 районах області – Андрушівському та Любарському. На минулому тижні високі показники також зафіксовано в Житомирському, Новоград-Волинському, Андрушівському, Любарському, Володарськ-Волинському районах та містах Коростені і Бердичеві.

В облдержадміністрації також повідомляють, що на Житомирщині спостерігається поступова стабілізація епідемічної ситуації із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирської області від ускладнень грипу померло 12 осіб. Останній випадок зафіксовано 17 лютого.