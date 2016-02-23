У Волинській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг в 4 районах із 16.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Держсанепідслужби у Волинській області, вище епідемічного порогу залишається рівень захворюваності в Ковельському районі - на 36%, Любомльському - на 82%, Горохівському в 2 рази, у Шацькому районі – на 15%.

Загалом у Волинській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідемічного порогу на 7,4%. Протягом 7-го тижня захворювання кількість хворих у порівнянні з 6-м тижнем зменшилася на 31% (6820 людина проти 9940).

За останній тиждень госпіталізований 251 хворий (проти 400 за попередній тиждень), з них 166 (66%) – діти до 17 років. Кількість випадків важких гострих респіраторних інфекцій знизилась у 2,3 рази (58 випадків проти 136), нових повідомлень про померлих не надходило.

Відновлено навчання у всіх дитячих навчальних закладах, крім одного - дошкільного навчального закладу в Рожищенському районі, який залишається закритим.

Всього від ускладнень грипу у Волинській області померли 10 осіб. У 5 випадках виділений грип А (Н1N1), у 4 - грип А. Проведений аналіз летальних випадків показав, що за медичною допомогою своєчасно звернулися 44% померлих, 55% належали до груп ризику з супутніми захворюваннями, всі померлі не щеплені проти грипу.