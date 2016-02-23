У протидії епідемії СНІДу Київ готовий співпрацювати зі світовою спільнотою

Київ готовий до активної співпраці зі світовою спільнотою для подолання розповсюдження СНІДу.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на міжнародній конференції у Вашингтоні “Боротьба з бідністю і нерівністю задля подолання СНІДу: вирішення проблем ВІЛ, бідності і нерівності в містах”, інформує прес-служба міського голови.

Зазначається, що за результатами конференції міжнародні і донорські організації, під егідою Світового банку, планують виділити Києву кошти на заходи з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

Столичний міський голова зауважив, що Київ увійшов до переліку мегаполісів у світі, що найбільш уражені епідемією ВІЛ/СНІДу і посідає 4-е місце серед інших регіонів України за рівнем поширеності ВІЛ-інфекції.

“Київ вітає глобальну ініціативу по боротьбі з ВІЛ Fast-Track Cities і ми готові увійти до команди обраних міст, - задля просування інновацій на шляху до зупинення епідемії СНІДу. ВІЛ/СНІД сьогодні – це проблема не однієї окремої країни чи якогось одного міста. Ця хвороба є загрозою і викликом усьому світу. І ми повинні зробити все можливе, щоб її подолати”, - зазначив Кличко.

Він додав, що за оціночними даними, у Києві живуть понад 32 тис. людей з ВІЛ. Однак, лише третина з них охоплені медичним спостереженням.

Кличко поінформував учасників конференції про певні досягненні в подоланні проблеми розповсюдження ВІЛ/СНІДу в українській столиці. Зокрема, вдвічі зменшилась поширеність ВІЛ серед людей, що вживають наркотики. У Києві практично ліквідували вертикальну трансмісію ВІЛ від матері до дитини (сьогодні реєструються поодинокі випадки) та розширили охоплення ВІЛ-позитивних людей антиретровірусною терапією. Одними з перших в Україні впровадили замісну підтримувальну терапію.

“У столиці створений спеціалізований медичний заклад – Міський центр СНІДу, який є одним з найкращих в країні. Ми виділили з міського бюджету $200 тис. за програмою «Здоров’я киян» на діагностику та лікування ВІЛ-інфекції; близько $740 тис. буде витрачено на забезпечення функціонування служби СНІДу та $60 тис. – на підтримку Центрів для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді”, - зауважив Кличко.

Він додав, що у Києві розпочато реалізацію двох пілотних проектів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, спрямованих на поліпшення послуг для людей, які живуть з ВІЛ.

“У рамках досягнення цілей Fast Track, для нас є дуже актуальною співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Ми готові до інновацій, готові їх втілювати та сподіваємось на можливість перейняти найефективніший досвід інших мегаполісів, де реалізовуються ефективні програми проти СНІДу”, - резюмував Кличко.

У міжнародній конференції щодо подолання СНІДу беруть участь світові політики, науковці, організації-спонсори, лідери громадянського суспільства, правозахисники.

Захід покликаний підтримати зусилля ініціативи по боротьбі з ВІЛ Fast-Track Cities. Одна з цілей конференції - напрацювати чіткі стратегії подолання СНІДу і бідності в мегаполісах, які найбільше потерпають від цього. Так, на зустрічі особливу увагу приділили трьом містам, зокрема Києву.

Організатори заходу – група Світового банку, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН, Міжнародна організація праці, організація Housing Works і координатор Служби всесвітнього здоров’я США.