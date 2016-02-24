За добу в Києві зареєстровано більш як 5 тис. хворих на грип та ГРВІ

За добу в столиці зареєстровано 5 390 хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я КМДА.

Кількість госпіталізованих за добу в стаціонари м. Києва збереглося на рівні попередньої доби: на лікування потрапили 59 пацієнтів, з них – 49 хворих на ГРВІ (40 дітей і 9 дорослих), 10 хворих на грип (1 дитина та 9 дорослих).

Станом на 22 лютого в закладах охорони здоров'я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебував 581 пацієнт, хворий на ГРВІ та грип, з них – 428 хворих на ГРВІ та 153 хворих на грип. Із 153 хворих на грип у 110 пацієнтів виявлена пневмонія як ускладнення грипу. Крім того, 129 хворих отримують лікування в умовах відділень та 24 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях.

Зараз в закладах охорони здоров'я в наявності 324 вільних ліжка, з них: 83 – для дітей, 241 – для дорослих, вільних апаратів ШВЛ (приладів) для лікування ГРВІ та грипу: для дорослих – 18, для дітей – 2.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня фіксувалася тенденція зменшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Зокрема, за добу 15 лютого - 4 942 особи, 16 лютого – 3 972, 17 лютого – 3 499, 18 лютого – 3 094, 19 лютого – 2 813, 20 лютого – 1 374, 21 лютого – 464.

На брифінгу т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що епідемія грипу та ГРВІ в Україні завершилася.