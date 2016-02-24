Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає, що сьогодні на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, в найближчі години і вдень 24 лютого на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

В цілому, згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Україну прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Найхолодніше буде на півночі та заході - від плюс 2 до плюс 4 градусів.

У східних та центральних областях синоптики обіцяють 5-8 градусів вище нуля.

Тепла погода очікується на півдні. На материковій частині країни буде до 9 градусів тепла, а в Криму - до плюс 17.