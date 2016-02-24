Сьогодні на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади
10:08, 24 лютого 2016Новини регіонів
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У найближчі години і вдень 24 лютого на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
Сьогодні в Україну прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом / Фото: УНІАН
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає, що сьогодні на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, в найближчі години і вдень 24 лютого на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
В цілому, згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Україну прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом.
Найхолодніше буде на півночі та заході - від плюс 2 до плюс 4 градусів.
У східних та центральних областях синоптики обіцяють 5-8 градусів вище нуля.
Тепла погода очікується на півдні. На материковій частині країни буде до 9 градусів тепла, а в Криму - до плюс 17.
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