Сьогодні на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади

10:08, 24 лютого 2016
Новини регіонів
90

У найближчі години і вдень 24 лютого на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Сегодня в Украину придут дожди, местами с мокрым снегом / Фото: УНИАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає, що сьогодні на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, в найближчі години і вдень 24 лютого на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

В цілому, згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Україну прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Найхолодніше буде на півночі та заході - від плюс 2 до плюс 4 градусів.

У східних та центральних областях синоптики обіцяють 5-8 градусів вище нуля.

Тепла погода очікується на півдні. На материковій частині країни буде до 9 градусів тепла, а в Криму - до плюс 17.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter