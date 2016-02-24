У Рівненській області під час пожежі загинуло троє дітей

14:34, 24 лютого 2016
Новини регіонів
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На Рівненщині сьогодні внаслідок пожежі в житловому будинку села Млинок Зарічненського району загинули троє дітей.

Дети получили в результате пожара ожоги, не совместимые с жизнью / Фото: УНИАН

У Рівненській області внаслідок пожежі в житловому будинку села Млинок Зарічненського району загинули троє дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області з посиланням на інформацію місцевого фельдшера, загинули п’ятирічна і однорічна сестри та їхній трирічний брат отримали внаслідок пожежі опіки несумісні з життям.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

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