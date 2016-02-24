У столиці кількість хворих на грип на ГРВІ зменшилась на більш як тисячу осіб

У столиці за добу кількість хворих на грип на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зменшилась на 1 тис. 076 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, 23 лютого у столиці зареєстровано 4 тис. 314 хворих на грип на ГРВІ, тоді як 22 лютого їх було 5 тис. 390.

Кількість госпіталізованих за добу до стаціонарів дещо збільшилась. Так, на лікування потрапили 73 пацієнти, з них – 62 хворих на ГРВІ (33 дітей та 29 дорослих), 11 хворих на грип (2 дітей та 9 дорослих).

Станом на 24 лютого в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 556 пацієнтів, хворих на ГРВІ та грип, з них – 419 хворих на ГРВІ та 137 хворих на грип. Зі 137 хворих на грип у 83 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу. Окрім того, 113 хворих отримують лікування в умовах відділень та 24 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях.

Наразі в закладах охорони здоров’я в наявності 324 вільних ліжка, з них: 83 – для дітей, 241 – для дорослих.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікарь України Святослав Протас заявив, що епідемія грипу та ГРВІ в Україні завершилася.