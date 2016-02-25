Чернігівщина: кількість смертей від ускладнень грипу зросла до 17

Про це повідомили в управлінні Держсанепідслужби в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, з початку епідсезону в регіоні від ускладнень грипу померло 17 осіб. Зокрема, в Ніжині відбулося два летальні випадки, Куликівському, Ніжинському та Щорському районах - по одному, в Чернігівському районі - 3 випадки та 9 осіб померли від ускладнень грипу в обласному центрі Чернігівської області.

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Медики вказують, що більшість хворих, які померли, належали до групи медичного ризику захворювання на грип, мали хронічні захворювання. Крім того, у половині усіх летальних випадків мало місце пізнє звернення за медичною допомогою.

Загалом, за 24 лютого в області захворіли на грип та ГРВІ 1024 особи, з них 576 дітей (56,3%), госпіталізовано 42 хворих, у тому числі 21 дитина.

Зареєстровано 32 випадки захворювання на грип в 6 районах та 3 містах. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ за добу не перевищує епідемічний поріг (- 50,7%).

У Чернігові, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ, за минулу добу захворіло 304 особи, з них дітей -153 (50,3%). Захворюваність нижче епідпорогу на 40,9%.

Результати вірусологічного моніторингу підтверджують, що епідемічний процес в області спричинений циркуляцією вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічний.