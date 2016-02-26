Умань отримала "Реленцу" від литовського міста-побратима Радвілішкіс

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманської міськради Черкаської області, гуманітарна допомога з противірусним препаратом, вартість якої становить понад 1,8 млн грн, надійшла в місто 24 лютого і її розподіляють між медичними закладами міста. Так, Уманська міська лікарня отримала 3,6 тис. упаковок препарату, міська дитяча лікарня – 200 упаковок, міська лікарня №3 – 100 упаковок. По 50 упаковок противірусного препарату отримали міська лікарня №2 та пологовий будинок. 400 упаковок надано Центру соціальних послуг. Уманській районній лікарні передано 400 упаковок препарату.

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За словами міського голови Умані Олександра Цебрія, кожен мешканець міста та району за призначенням лікарів зможе безкоштовно отримати ці ліки.

На початку 2016 року мер Умані звернувся до мерії литовського міста-побратима Радвілішкіс з проханням надати допомогу противірусними препаратами у зв’язку з епідемією грипу.