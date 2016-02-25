Завтра в Києві очікується мокрий сніг і дощ

У п'ятницю, 26 лютого, в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень очікуються мокрий сніг та дощ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/сек. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 4-6° тепла.

27 та 28 лютого у Києві буде хмарно з проясненнями. 27 лютого вночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/сек. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.