Понад 400 тисяч продуктових наборів у лютому доставив на Донбас Штаб Ахметова

Сьогодні, 25 лютого, в Донецьк прибула фінальний в лютому конвой з гуманітарною допомогою від Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Доставка 280 тонн продуктів дозволить поповнити запас на донецькому складі на 5 тисяч наборів. За весь час роботи - 169-я колона на Донбас.

Вдень автоколона пройшла митний огляд на КПВВ «Новотроїцьке» з повним пакетом супровідних документів, що підтверджують склад вантажу і якість продукції.

Читайте також6,5 млн наборів виживання жителям Донбасу видав Штаб АхметоваВ лютому Штаб Ріната Ахметова повністю виконав план доставки допомоги на Донбас. «Протягом місяця вирушило понад 200 фур з гуманітарним вантажем. Це більше 4 тисяч тонн. Незважаючи на великі обсяги закупівлі та доставки продуктів, ми строго дотримуємося процедури перевірки якості. Всі документи оформляються згідно українського законодавства. У лютому на склади завезено і сформовано 415 тисяч дорослих і дитячих наборів. У цьому місяці, незважаючи на закриття двох КПВВ і великий потік транспорту в Новотроїцькому, весь обсяг допомоги був доставлений вчасно. Доставка планується так, щоб підтримувався постійний запас в логістичних центрах. Вже в перших числах березня ми відправимо в Донецьк і Маріуполь чергові колони», ‒ розповів Олександр Вишняков, директор Гуманітарного штабу.

Станом на 25 лютого 2016 року Штаб Ріната Ахметова видав 6 млн. 663 тис. дорослих і 494 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.