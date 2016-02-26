Постраждалі в результаті обвалу будинку в центрі Києва госпіталізовані в міську лікарню №17

Постраждалі в результаті обвалу будинку в центрі Києва госпіталізовані в Київську міську клінічну лікарню №17.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на місці події повідомив перший заступник голови управління ДСНС р. в Києві Олег Омельчуцкий.

«Всі постраждалі направлені в 17-ю лікарню Києва», - сказав він.

Омельчуцкий розповів, що рятувальники завершують відкопувати шостого потерпілого, який теж живий і в змозі спілкуватися з рятувальниками.

Також він додав, що рятувальники працюватимуть, поки не розберуть усі завали, щоб переконатися, що під ними немає людей.

Зараз на внутрішній двір, де працюють рятувальники, заїхав автокран, а рятувальники приставили драбину до балкону третього поверху аварійного будинку.

Як повідомляє прес-служба КМДА, на ліквідації обвалу в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12 в даний час працює 170 рятувальників. Залучені працівники управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, а також головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві. У роботі задіяно 50 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вчора, близько 16.00, в центрі Києва в 5-поверховому будинку на вул. Богдана Хмельницького, впали перекриття чотирьох поверхів.

Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку №12, що знаходиться у приватній власності.

В ході пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося дістати п'ятьох осіб.