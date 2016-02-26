Під завалами будинку в центрі Києва можуть залишатися 2-3 людини

Під завалами будинку в центрі Києва, на вулиці Богдана Хмельницького, можуть залишатися 2-3 людини.

Про це повідомила з місця події прес-секретар Управління ДСНС в Києві Світлана Водолага.

За її словами, врятовані з-під завалів люди розповіли поліцейським, що під завалами знаходяться ще 2-3 людини. Рятувальникам вже точно відомо про одного постраждалого. Його продовжують відкопувати. Про його стан точно не відомо, але ознак життя він не подає. "Однак не можна сказати, живий він чи помер, оскільки може просто бути без свідомості", - сказала Водолага.

Вона додала, що рятувальники продовжують розбирати завали, роботи ще дуже багато. Рятувальники працюють вручну, використовуючи тільки лебідки, оскільки під завалами можуть бути живі люди.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого близько 16.00 в 5-поверховому будинку на вул. Богдана Хмельницького обвалилися перекриття. Обвал стався під час ремонтних робіт у відселеному аварійному будинку, який знаходиться у приватній власності.

Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося витягти шість осіб.