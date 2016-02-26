Чернігівщина: кількість смертей від ускладнень грипу зросла до 18

Як повідомили УНІАН в управлінні Держсанепідслужби у Чернігівській області, останній смертальний випадок стався минулої доби у Варвинському районі.

Загалом, за 25 лютого у Чернігівській області захворіли на грип та ГРВІ 1037 осіб, з них 590 дітей (56,9%), госпіталізовано 51 хворого, у тому числі 31 дитину. Зареєстровано 63 випадки захворювання на грип в 5 районах та 3 містах. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ за добу був на 50% нижче епідемічного порогу.

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У Чернігові, що є опорною базою Центру грипу та ГРВІ, захворіло 340 осіб, з них 195 дітей (57,4%). Захворюваність нижче епідпорогу на 34%.

Результати вірусологічного моніторингу підтверджують, що епідемічний процес в області спричинений циркуляцією вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічний.

Як повідомляв УНІАН, стном на 25 лютого з початку епідсезону у регіоні від ускладнень грипу померли 17 осіб. Зокрема, у Ніжині сталося 2 летальні випадки, у Куликівському, Ніжинському та Щорському районах - по одному, у Чернігівському районі - 3 випадки і 9 людей померли від ускладнень грипу в Чернігові.

Медики вказують, що більшість хворих, які померли, належали до групи медичного ризику захворювання на грип, мали хронічні захворювання. Крім того, у половині усіх летальних випадків мало місце пізнє звернення за медичною допомогою.