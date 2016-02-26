У Києві кількість хворих на грип на ГРВІ поступово знижується

Про це свідчать дані Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Протягом минулої доби, 25 лютого, у столиці зареєстровано 3 543 хворих на грип на ГРВІ, для порівняння - 24 лютого було 3 625 хворих.

Зазначається, що кількість госпіталізованих за останню добу до стаціонарів Києва залишилась на тому ж рівні. Так, на лікування поступило 67 пацієнтів, з них - 60 хворих на ГРВІ (40 дітей та 20 дорослих), 7 хворих на грип (2 дітей та 5 дорослих).

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Станом на 26 лютого в закладах охорони здоров’я, де функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 539 пацієнтів, хворих на ГРВІ та грип, з них - 416 хворих на ГРВІ та 123 хворих на грип. Зі 123 хворих на грип у 73 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу. Окрім того, 103 хворих отримують лікування в умовах відділень та 20 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях.

В КМДА нагадали, що за добу 15 лютого захворіло 4 942 осіб, 16 лютого – 3 972, 17 лютого – 3 499, 18 лютого – 3 094, 19 лютого – 2 813, 20 лютого – 1 374, 21 лютого – 464, 22 лютого – 5 390, 23 лютого – 4 314, 24 лютого – 3 625.

Як повідомляв УНІАН, у Києві від грипу померли 58 осіб.

23 лютого т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікарь України Святослав Протас заявив, що епідемія грипу та ГРВІ в Україні завершилася.