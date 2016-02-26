Донеччина: переселенці в Кураховому отримали гуманітарну допомогу

Раніше в місті працював стаціонарний пункт видачі Гуманітарної допомоги від штабу. Але в січні 2016 року Штаб перейшов на більш ефективний формат роботи – тепер у більшість міст на підконтрольній території Донбасу допомогу доставляють мобільні бригади. У Кураховому «мобільні» волонтери побували вперше.

За весь час роботи Гуманітарного штабу в місті було видано 29 320 продуктових наборів. Допомогу отримали найбільш соціально незахищені категорії переселенців – люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї, одинокі батьки.

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«Курахове розташоване в 30 кілометрах від лінії фронту, але при цьому живе цілком звичайним життям. Звуки стрілянини і вибухів тут чути лише здалеку. Тим не менш, в місті відчувається напруга, страх, тривожність, – розповідає Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова. – З літа 2014 року в Курахове масово втікали мешканці сусідніх сіл і міст: Мар'їнки, Красногорівки, Олександрівки, Старомихайловки. Ці населені пункти на лінії зіткнення і постійно піддаються обстрілу. Жити там, як і раніше дуже небезпечно, тому переселенці не можуть повернутися додому і залишаються в Кураховому, ближче до рідних місць. Ми розуміємо, як їм важко, і продовжимо і надалі надавати допомогу».

Нагадаємо, проект мобільних бригад був запущено у травні 2015 року. Станом на 26 лютого 2016 року допомога від мобільних бригад волонтерів Гуманітарного штабу отримали понад 103 тисяч осіб.