На Сумщині кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 26 осіб

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

«Сьогодні вночі в обласній інфекційній лікарні померла 52-річна жінка із міста Глухів. Таким чином, кількість офіційно зареєстрованих випадків смерті від вірусної пневмонії зросла на Сумщині до 26 осіб», - зазначив посадовець.

За його інформацією, у 13 померлих були вірусологічно підтверджені випадки пандемічного грипу штаму А (H1N1).

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Як повідомляв УНІАН, у Сумській області станом на 12 лютого було зафіксовано 24 випадків смерті від вірусної пневмонії, у 12 з них був вірусологічно підтверджений пандемічний грип штаму А (H1N1).

Рівень захворюваності в області на грип та ГРВІ на той час знизився і був нижчим епідемічного порогу на 31,55%.