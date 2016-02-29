В Одесі родичі померлого "циганського барона" погрожували хірургу розправою

В Одесі правоохоронці розслідують обставини конфлікту, який стався у лікарні між родичами померлого пацієнта та працівниками медзакладу. Як повідомили УНІАН у Приморському відділі поліції міста, в чергову частину Портофранківського відділення поліції в 10.32 надійшло повідомлення про те, що біля лікувального закладу на вулиці Пастера зібралося кілька десятків людей, які погрожують фізичною розправою лікаря.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. В ході встановлення обставин даного випадку з'ясувалося, що 25 лютого в лікарню був доставлений 49-річний чоловік з попереднім діагнозом «ішемічна хвороба серця». «Хворого лікарі прооперували, але вранці самопочуття пацієнта погіршилося, в результаті чого він помер. Рідні померлого, дізнавшись про смерть родича, негайно прибули в лікувальний заклад. Вони почали звинувачувати у смерті лікаря і погрожувати йому розправою», - повідомили у відділі. Працівники медичного закладу викликали поліцію. Коли агресивно налаштовані люди дізналися, що невдовзі в лікарню прибудуть поліцейські, то самостійно розійшлися.

У відділі зазначили, що тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Обставини даної події встановлюються.

Як повідомили УНІАН у клініці Одеського національного медичного університету (у ній стався конфлікт), померлий чоловік – «циганський барон», а «з'ясовувати стосунки» приїхала його численна рідня (представники ромської громади). Зі слів співробітників, деякі з прибулих чоловіків мали при собі пістолети (травматичні або вогнепальні) і «були чутні постріли».

«Вони заблокували приміщення, не випускали нікого, включаючи керівництво клініки», - сказала одна з працівниць закладу.

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області УНІАН сказали, що факту застосування вогнепальної (травматичної) зброї в даний час не зареєстровано. «Захоплення не було... Люди дуже емоційно сприйняли смерть близької людини. Зараз встановлюються обставини конфлікту», - зазначили у відділі комунікацій.