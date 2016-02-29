У Кременчуці маршрутка врізалася в автомобіль "швидкої допомоги"

В Кременчуці маршрутне таксі врізалося в автомобіль «швидкої медичної допомоги», є травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвідділу поліції, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не поступився дорогою машині "швидкої допомоги", яка їхала з увімкненим проблисковим маячком. В результаті аварії Mercedes перекинувся, а "швидка" збила рекламний сітілайт.

В третю міську лікарню Кременчука були госпіталізовані лікар, фельдшер та водій автомобіля "швидкої допомоги". Всі троє в результаті ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості: від струсу головного мозку та перелому кісток носа.

Головний лікар станції «швидкої допомоги» Ігор Дубницький повідомив УНІАН, що медики їхали на терміновий виклик.

«Машина їхала на терміновий виклик – задихалася 11-річна дитина. Мигалки і сирени були включені, а водій маршрутки Mercedes Sprinter просто не пропустив наш автомобіль, внаслідок чого і сталося ДТП. У «швидкій» перебували два фельдшери, лікар та водій», - сказав Дубницький.

За фактом ДТП розпочато слідство.