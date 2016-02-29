У Львові подружня пара отруїлася газом у квартирі

У Львові від отруєння газом у власній оселі загинула подружня пара.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, згідно з повідомленням, 27 лютого близько 17:30 на вулиці Євгена Коновальця в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку отруїлися газом і померли до приїзду лікарів чоловік і жінка у віці 75 і 69 років.

Відзначається, що запах газу відчули сусіди, припинили подачу газу в квартири (закрили кран в загальному коридорі) і повідомили родичам загиблих, які викликали швидку медичну допомогу та працівників "Львівгазу". В квартирі встановлені газова плита і колонка на кухні, опалювальна газом піч в кімнаті.

Попередня причина події - порушення правил експлуатації газових приладів. Проводиться дослідча перевірка.