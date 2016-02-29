У Києві судитимуть жінку, яка під виглядом ліків продавала БАДи

У столиці прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної киянки, яка під виглядом ліків продавали пенсіонерам біологічно-активні добавки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, незаконний бізнес жінка налагодила на початку минулого року. В орендованому приміщенні зловмисниця разом з подільником облаштувала офіс і найняла працівників, які відповідали на телефонні дзвінки. Оголошення про надання лікарських послуг, а саме: лікування хвороб опорно-рухового апарату і аденоми простати, зловмисники регулярно публікували в засобах масової інформації, зазначається у повідомленні.

Потенційним покупцям, які телефонували за вказаними телефонами, зловмисниця представлялася лікарем відомого медичного центру. «Незважаючи на те, що жінка не була медичним працівником і не мала ніякого права займатися лікарською діяльністю, вона надавала консультації і пропонувала клієнтам, переважно людям похилого віку, купити у неї ліки. Однак замість цього шахрайка продавала їм біологічно-активні добавки «Alfalfa», «Camosten», «Norwegian kelp GP» і «Una de Gato», - підкреслили в прокуратурі.

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі обвинувальний акт переданий у Солом'янський районний суд Києва для розгляду по суті. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі, йдеться в повідомленні.